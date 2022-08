"Pentiment", le jeu vidéo qui insuffle de l’histoire de l’art dans l’univers gaming

En termes de mécaniques de jeu, "Pentiment" se démarque de productions vidéoludiques comme "The Outer Worlds" et "Pillars of Eternity", qui ont fait la renommée d’Obsidian Entertainment. L’intrigue y est moins haletante pour permettre aux joueurs de se concentrer sur les multiples références historiques et artistiques qu’il contient. "L’histoire de l’art a eu un impact énorme sur la création de ce jeu, en partie parce que c’est un jeu d’histoire", a déclaré au Washington Post Hannah Kennedy, la directrice artistique de "Pentiment".

Au fond, il s’agit d’une histoire sur la façon dont les artistes travaillaient à l’époque.

Le graphisme du jeu en témoigne. Il mime l’esthétisme des enluminures et des gravures sur bois de la Renaissance. Les mots des dialogues sont, eux, écrits à la plume pour pousser le réalisme à son paroxysme. Autre clin d’œil, et pas des moindres : "Pentiment" ("repentir" en français) est un terme anglais qui désigne une modification apportée à un dessin ou une peinture. Une trace, visible ou non, qui montre que l’artiste a "changé d’avis" durant son processus de création.

Les amateurs de jeux vidéo et d’histoire de l’art devront attendre le 15 novembre, date de sortie de "Pentiment" sur PC et Xbox, pour savoir si ce nom apporte un quelconque indice quant à la résolution de l’enquête d’Andreas.