Pensions parlementaires : les présidents des assemblées posent les bases d’une réforme

La conférence des présidents des différentes assemblées parlementaires du pays sous la présidence de Rachid Madrane (PS) s’est accordée sur les bases communes de réforme et d’harmonisation des pensions des député(e)s.

Selon le président du Parlement bruxellois, les présidentes et présidents d’assemblée avaient convenu d’aborder lors de cette réunion extraordinaire la question des pensions des parlementaires. Les responsables des caisses de retraite des différentes assemblées étaient également présents.

Concrètement, il a été décidé de mettre en place un groupe de travail technique qui s’attellera à l’harmonisation des règlements de pension entre les assemblées et à l’examen des questions juridiques connexes. Les conclusions de ce groupe de travail, qui réunira des responsables et des experts de chaque assemblée, devront être remises au plus tard le 27 juin, date de la prochaine réunion de la conférence des présidents d’assemblées.

Plus fondamentalement, la Conférence a décidé à l’unanimité une application stricte du plafond Wijninckx à 100%. Les présidentes et présidents ont aussi convenu d’examiner les contours d’une collaboration avec le SPF Pensions quant à l’échange et la vérification d’informations pour le calcul des pensions en cas de cumul d’activités professionnelles.