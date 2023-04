Pensions parlementaires : Les Engagés veulent en finir avec les reliquats de privilèges qui entourent le statut parlementaire

Les Engagés entendent en finir avec les reliquats de privilèges qui entourent le statut parlementaire et la pension qui y est associée. S’il faut préserver les parlementaires des influences néfastes et des lobbys, "nous n’aurons plus non plus un réflexe de caste", a affirmé dimanche le président des Engagés, Maxime Prévot.

Concluant la première Convention du mouvement porté il y a un an sur les fonts baptismaux, M. Prévot a invité les présidents et présidentes d’assemblées à moderniser ce statut pour le calquer davantage sur le régime commun des travailleurs.

L’événement a réuni quelque 500 militants sur le site de Mons Expo. Au-delà d’un aspect festif organisé en début de soirée, il y fut question de l’adoption de plusieurs changements statutaires, mais aussi des quatre grands plans de régénération de la société que les Engagés ambitionnent de défendre au cours des années à venir. Ils ont déjà avancé leur Plan de Transformation Climat et Énergie en février dernier. D’après Maxime Prévot, ils présenteront bientôt leur plan de réforme fiscale. Viendra ensuite leur plan de transformation Bien-être & Santé, et enfin celui dédié aux questions régaliennes de Justice, de défense et de Police.

Dimanche, les militants ont eu droit dans ce contexte à des interventions d’experts dans différents champs de la vie contemporaine. Aux yeux de M. Prévot, les Engagés ont "quitté leur rente de situation pour questionner fondamentalement leur projet". Ils entendent constituer une "force de proposition pour une société profondément régénérée dans son approche et ressourcée dans ses pratiques".