Pensions : "Je ne pense pas que nous pourrons établir une nouvelle liste des métiers pénibles", estime Vincent Vandenberghe

Mais élargir cette liste est-il faisable ?

Pour l’économiste de l’UCLouvain Vincent Vandenberghe, les chances de voir la liste de ces métiers élargie sont quasi nulles. "On va continuer à travailler sur la question, mais je ne suis pas sûr que nous pourrons nous entendre sur une nouvelle liste de régimes spéciaux. Il est trop difficile d’établir des critères précis. Quand on regarde bien les chiffres, je pense que nous serons probablement condamnés à imaginer des solutions qui passent par une approche individualisée. Cela nous amène vers une version à moderniser de ce que font les assurances invalidité ou la prévention des risques et de la pénibilité liée au travail. C’est probablement à refinancer."

Pour la députée fédérale Les Engagés Catherine Fonck, l’approche personnalisée serait un bon compromis. "Des promesses ont été faites, on ne peut pas les balayer d’un revers de bras. La majorité des personnes de 60-65 ans en Belgique sont des personnes qui basculent en invalidité si elles ne peuvent pas avoir de départ anticipé à la pension. Et elles sont pénalisées puisqu’elles perdent 40% de leur salaire dans un premier temps et une partie de leur pension dans un deuxième temps", contextualise-t-elle. "L’approche individuelle est intéressante. Cela permettrait à des personnes de travailler plus longtemps de manière différente, c’est-à-dire avec une intensité et un poste différent."