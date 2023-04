Pensions des députés : ce qui a été découvert "est tout à fait inacceptable et scandaleux", dénonce Gilles Vanden Burre (Ecolo)

Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo au Parlement fédéral, a participé ce mercredi 19 mars à différentes réunions sur le sujet. A l’issue de ces réunions, il a été décidé de mettre fin à ce régime de faveur pour les députés. Le parlementaire rappelle ce matin, le fil des événements dans ce dossier.

Ce mardi, à la demande des députés, une note des services de la Chambre explique comment des pensions sont payées au-delà du plafond légal. Un plafond imposé pour toute la fonction publique. Dans cette note, il apparaît que toute une série de députés (près de 50) dépasse le plafond maximum. Une règle permet de dépasser cette limite (120%) installée en 2014 pour celles et ceux qui ont eu des carrières mixtes (médecin, avocat, etc.). "Mais certains vont même au-delà. Et c’est ça qui a été découvert et qui est tout à fait inacceptable et scandaleux", dénonce le chef de groupe Ecolo, révolté par tout ce qui est découvert.

Dans la foulée, le groupe Ecolo-Groen et d’autres ont rappelé les règles, dit-il, car "les citoyens ne peuvent pas comprendre qu’on puisse aller vers de tels montants et d’aller au-delà de tous les plafonds. Et donc on revient au plafond et surtout on diminue directement ces 120%." Il a donc été décidé, ce mercredi, de diminuer le plafond maximum à 100%. "Ce qui reste déjà beaucoup d’argent."