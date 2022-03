Pensions, allocations, salaires des militaires : le billet d'humeur de Marianne Virlée

Les pensions et les allocations augmenteront de 2 % en mars. En janvier, les allocations et les pensions ont également été augmentées de 2 %, après un dépassement de l’indice pivot en décembre. Et un autre dépassement est attendu en octobre. En d’autres termes, en un an, les allocations, les pensions et les salaires du secteur public auront été augmentés trois fois de 2 %.

Salaires des militaires : Pour la première fois depuis vingt ans, le salaire des militaires augmentera à partir du 1er mars. La revalorisation sera mise en œuvre en plusieurs phases entre mars de cette année et janvier 2024. Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.

