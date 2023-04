Pensions : 65 ans contre 62 ans, et malgré cela, le Belge prend sa retraite avant le Français

Le fait que les Belges prennent leur pension à un âge relativement tôt par rapport au reste de l'Europe est donc expliqué en grande partie par les exceptions et aménagements de fin de carrière qui existent, et non pas par un âge légal qui serait trop tôt. C'est ce qu'indique aussi Philippe Defeyt, économiste à l’Institut pour un Développement durable.

"Ce n'est pas parce qu'on reporte l'âge de la retraite que tout d'un coup, tout le monde va travailler jusqu'au bout. On sait que de nombreuses personnes, à partir de 55 ans, 60 ans certainement, ont des fins de carrière difficiles, que ce soit des pensions ou prépensions, des chômeurs âgés qui ne parviennent plus à retrouver un emploi ou des travailleurs qui tombent en incapacité de travail parce que ce qui leur est demandé est trop lourd. Or si on repousse encore l'âge légal sans régler ces problèmes, les travailleurs âgés ne seront quand même pas à l'emploi, or c'est ça qui compte pour l'équilibre des pensions."

Philippe Defeyt est rejoint dans son propos par les deux anciens membres de la Commission de réforme des pensions. "Il vaudrait mieux encourager les gens à travailler plus longtemps, les aider à s'approcher de l'âge légal, mais pas nécessaire augmenter cette date butoir, souligne Françoise Masai. Parce qu'on voit que lorsqu'un durcit l'accès aux départ anticipés, les gens basculent en maladie-invalidité, et on ne règle rien."

"On ne peut pas parler de pensions, sans parler du marché du travail, synthétise Pierre Devolder. Le taux d'emploi des 55-64 ans est de 55%, notamment parce qu'on a installé dans l'esprit des employeurs qu'il fallait se séparer des travailleurs âgés parce qu'ils ne sont plus assez productifs."

Et Philippe Defeyt de relever un paradoxe : "Les employeurs passent leur temps à dire qu'il faut travailler plus longtemps pour financer la sécurité sociale, mais encore faut-il qu'ils acceptent d'embaucher des personnes plus âgées au chômage."

Pour l'économiste de l'Institut pour un Développement durable, "encourager les gens à travailler plus longtemps passe aussi par améliorer les conditions de travail des travailleurs âgés. Une enseignante ou une infirmière ne fera peut-être plus les mêmes tâches épuisantes qu'à 25 ans, mais ne peut-on pas leur confier des tâches moins exigeantes, moins stressantes pour qu'elles puissent travailler un peu plus longtemps qu'actuellement ?".