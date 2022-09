Pensionnés à 25 ans grâce à des investissements risqués : FIRE, la série de la VRT qui fait polémique en Flandre

Ce qui agite les débats cette semaine en Flandre, c’est une nouvelle série documentaire proposée depuis la semaine dernière par la VRT et qui s’adresse avant tout à un public jeune, mais qui a, dès sa diffusion, suscité un torrent de critiques.

Il faut dire que c’est l’une des grandes priorités affichées depuis un certain temps par la chaîne publique flamande : attirer plus de jeunes. La VRT mise désormais à fond sur Tik Tok et Instagram et elle diffuse aussi des programmes exclusivement destinés à être visionnés sur VRT Max, la nouvelle plateforme vidéo de la VRT.

Le premier programme du genre a donc récemment vu le jour et il s’agit d’une série documentaire intitulée FIRE : vroeg op pensioen.

FIRE, c’est l’acronyme de "Financially Independant and Retiring Early", que l’on peut traduire par "Financièrement Indépendant et Prématurément à la Retraite". Certains sont pensionnés à 25 ans. Ce mouvement né il y a 10 ans aux États-Unis consiste à vivre en dessous de ses moyens durant une certaine période, pour ensuite investir l’argent épargné dans le but de devenir rapidement riche, et donc de pouvoir prendre sa retraite ultra tôt, puisqu’on parle de jeunes âgés de 25 à 30 ans.

Selon l’Autorité des services et marchés financiers, le programme va à l’encontre du message qu’il faut faire passer aux jeunes. Elle estime que le signal envoyé par la VRT est dangereux et irréaliste. Une inquiétude partagée par le ministre flamand des Médias, Benjamin Dalle, qui a appelé la chaîne publique à réagir.

La VRT s’est défendue en soulignant que l’émission n’était pas un mode d’emploi ou un outil éducatif comme peuvent l’être d’autres programmes qu’elle propose. Elle estime par ailleurs que les sujets controversés comme celui-ci ont leur place dans son offre médiatique.