Pensez aux soldes de juillet pour créer votre calendrier de l'avent de décembre

Si vous voulez vous faire un calendrier de l'avent totalement personnalisé avec uniquement des produits et gadgets que vous êtes sûrs d'aimer, c'est déjà maintenant qu'il faut y penser.

Le calendrier de l'avent... on est en juillet... faut pas pousser bobonne ! Et vous avez raison. Sachant que certains influenceurs et journalistes reçoivent déjà des calendriers à tester en septembre, on est bombardé par Noël avant même Halloween. Et voilà qu'on vient vous en parler en juillet. Non mais faut arrêter là.

Certes. Mais voilà, pour toutes celles et ceux qui aiment se créer leur propre calendrier, la période des soldes de juillet peut être un super moment pour faire le plein des 24 petites cases que vous ouvrirez en décembre. Non seulement vous faites des affaires grâce aux réductions (en ce mois de soldes) mais en plus vous aurez le temps d'oublier une partie des produits d'ici décembre et ce sans compter le fait que certains seront des souvenirs de vacances. Et puis les mois de novembre-décembre seront un peu moins couteux puisque les achats du calendrier auront déjà été faites des mois avant. Pour toutes ces raisons, voilà pourquoi il peut être judicieux de déjà avoir un oeil sur ce calendrier.

Vous glissez ensuite toutes vos trouvailles dans un sac que vous planquez loin de votre regard et en novembre vous pourrez ressortir les petits sachets en toile de l'année passée pour les remplir de vos bonnes affaires.

Le mois de juillet est donc une bonne idée pour déjà faire le plein de ce qui seront des jolies surprises pour votre futur vous-même.