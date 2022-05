"Pensée féministe décoloniale" : 15 autrices d’une grande richesse

L’universalité des droits humains fait également l’objet d’une critique constructive en amont d’une proposition de conception améfricaine de ces droits portée par Thula Rafaela de Oliveira Pires qui affirme qu’ universels, ces droits représenteraient les facultés et les institutions capables de promouvoir les conditions nécessaires à une vie libre, égalitaire et digne pour tout être humain. En outre, l’universalité présuppose une seule possibilité de nature humaine qui, une fois appréhendée, permettrait de chercher une protection suffisante et adéquate pour une expérience humaine pleine. Mais cet idéal a favorisé la construction d’une norme d’humanité qui n’a pas été capable d’accéder aux multiples possibilités de l’être existantes".

Et de proposer une relecture de ces droits humains en dehors de la suprématie blanche et du système de privilèges dont ils sont issus pour les repenser depuis les marges, avec une conscience et des points de vue collectifs. Au même titre que de nombreuses militantes qui ne souhaitent pas se dire féministes car elles ne se retrouvent pas dans ce "féminisme d’origine blanche et occidentale, qui a confondu femme et femme blanche", de nombreuses personnes ne se retrouvent pas dans ces droits humains "structurés dans un modèle colonial qui hiérarchise en termes ethnico-raciaux les civilisés et les rationnels (les Européens) par rapport aux barbares et aux sauvages (les Autochtones et les Noir·es)".