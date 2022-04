Pensant gagner, il lève les bras, chute et termine deuxième

Alerte chute stupide. Sur la première étape du Tour de Grèce, l’Espagnol Eduard Prades a levé les bras, pensant s’imposer avant de chuter. Sauf que, un autre coureur avait déjà franchi la ligne.

On connaissait les chutes. On connaissait les coureurs qui lèvent les bras alors qu’ils ne sont pas vainqueurs. Nous avons désormais eu droit à un mix des deux avec Eduard Prades. Alors que le Néo-Zélandais Aaron Gate avait déjà passé la ligne depuis 1 minute 46, le coureur de Caja-Rural n’avait pas cette information et pensait donc se battre pour la victoire au sprint.

C’est donc raté pour l’Espagnol qui a vu sa selle se détacher de son vélo juste après avoir passé la ligne d’arrivée. Sur son compte Instagram, le principal intéressé a réagi à l’évènement : "Ici, je croyais encore que je dédiais la première victoire à Ilan (son fils, ndlr), mais ce n’était pas possible. En regardant la moto à la télé et les voitures et la façon dont le groupe roulait, j’avais l’intuition qu’on allait jouer pour la victoire."