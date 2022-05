Pénispliquer : le "mansplaining" francophone !

Oui, on connait ce terme depuis longtemps. Ce mot valise, composé de "man" (homme) et "explaining" (explication), désigne le fait qu'un homme explique à une femme ce qu'elle doit faire, dire ou penser sous prétexte qu'elle est une femme. La plupart du temps avec condescendance.

Mais savez-vous qu'il existe une traduction française ? Dans la longue liste des anglicismes à remplacer par un mot français, "pénispliquer" vient prendre la place du mot anglais "mansplaining".

Pénispliquer, contraction de "pénis" et "expliquer", nous vient du Québec. En France, le mot "mecspliquer" est aussi utilisé.

Le néologisme anglais est apparu la première fois en 2008 dans un article de Rebecca Solnit ("Men Explain Things to Me") paru sur le blog TomDispatch. Un homme avait tenté de lui expliquer l'importance d'un ouvrage sur le photographe britannique Eadweard Muybridge, dont elle est l'autrice !

La traductrice de Radio-Canada Audrey PM propose la traduction "pénispliquer" en 2016. Selon la radio, le mot "pénis" a été inclus par humour parce qu'il représente "une certaine conception de la virilité" plutôt juste. "Et qu'est-ce que le mansplaining sinon un gars qui vient métaphoriquement (ou non) mettre son pénis dans une conversation ?", demande Audrey PM dans sa chronique "On dira ce qu'on voudra".