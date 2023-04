“Peninsula” : le film d’horreur sud-coréen inspiré de Mad Max et sélectionné au Festival de Cannes à voir absolument sur Tipik

Yeon Sang-ho est un acteur, réalisateur et producteur sud-coréen. Il est notamment connu à l’international pour ses métrages d’animation. En 2012, il a présenté The King of Pigs. Il s’agit du tout premier long-métrage d’animation sud-coréen à être présenté au Festival de Cannes. Yeon Sang-ho s’est aussi illustré en réalisant la série d’horreur à succès Hellbound (diffusée sur Netflix). Plus récemment, on l’a retrouvé aux commandes du film de science-fiction Jung_E (2023) qui cartonne en ce moment sur Netflix !