Penelope Cruz : les 5 films qui ont marqué sa carrière

Sept ans plus tard, Pedro Almodovar lui propose un rôle dans son prochain film, Tout sur ma mère, dans lequel elle incarne une Soeur enceinte et atteinte du Sida. Le film est très bien reçu par la critique, et le succès en salle est au rendez-vous.

Ce n’est pas la première fois que l’actrice tourne avec Almodovar, ils avaient déjà travaillé ensemble 2 ans auparavant dans En chair et en os, mais le rôle de l’actrice était alors plus confidentiel. Après Tout sur ma mère, les collaborations entre l’actrice et le réalisateur espagnols seront régulières, dont la plus célèbre reste le film Volver, dont on vous parle ci-dessous. En 2021 encore, les 2 ont travaillé ensemble pour les besoins du film Madres paralelas. Leur collaboration a donc déjà plus de 25 ans.