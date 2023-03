Penélope Cruz et Javier Bardem, un couple de stars réuni à l'écran dans "Everybody knows"

Penélope Cruz et Javier Bardem, l'un des couples les plus glamour du cinéma, sont une nouvelle fois réunis à l'écran dans Everybody knows. Cette fois-ci, le réalisateur iranien Ashgar Farhadi les embarque dans un thriller familial et psychologique dont lui seul a le secret. Everybody knows est à découvrir le jeudi 9 mars à 20h40 sur La Trois, et en replay pendant 30 jours sur Auvio.

Depuis le début de leur amitié avec le film Jamón, jamón en 1992, et de leur romance lors du tournage de Vicky Cristina Barcelona en 2007, les deux comédiens ne se quittent plus. Mariés depuis 2010, les Espagnols ont tourné de nombreuses fois ensemble, démontrant leur alchimie dans la vie comme à l'écran. Everybody knows représente en effet la neuvième collaboration entre les deux stars !

Après Le Passé, c'est la deuxième fois que le cinéaste mondialement reconnu Asghar Farhadi tourne dans un autre pays que l'Iran. Il reste pourtant fidèle à son univers et propose une nouvelle fois un conte moral détonant entre thriller psychologique et drame familial. Mêlant l'intime et le social, le réalisateur excelle à révéler les failles intimes de ses protagonistes.

Mais que raconte ce film ? Laura vit avec son mari Alejandro et leurs deux enfants à Buenos Aires. À l'occasion du mariage de sa sœur Ana, elle retourne, sans son mari, auprès de sa famille dans son village natal. Elle y retrouve notamment Paco, son ancien amant viticulteur. Mais la réunion familiale dérape lorsqu'Irene, la fille de Laura, disparaît au cours de la soirée de mariage ...