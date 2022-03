Penélope Cruz bouleversante en plein combat contre la maladie dans le film "Ma Ma"

Dans Ma Ma, Penélope Cruz incarne Magda, une institutrice et mère d’un petit garçon de 10 ans. Elle a du mal à faire face à la perte de son emploi et le départ de son mari. Mais lorsqu’on lui diagnostique un cancer du sein, plutôt que de se laisser abattre, elle décide de vivre pleinement chaque instant. Elle profite de son fils, de son médecin bienveillant et d’un homme qu’elle vient à peine de rencontrer. De son combat contre la maladie va naître une grande histoire d’amour entre tous ces personnages.

Réalisé par Julio Medem, Ma Ma est l'occasion pour la comédienne de signer une performance bouleversante et solaire. C'est aussi la première fois que Penélope Cruz s'essaye à la production. Les deux artistes avaient déjà essayé de travailler trois fois ensemble avant d'enfin réussir à concrétiser le projet. L'actrice dit de ce rôle qu'il est le plus difficile de sa carrière :

À la vision du film, en tant que mère, on est touché par une sorte de peur. Une peur de mourir et de laisser ses enfants grandir sans leur mère. Voilà la plus grande peur de Magda qui est également le moteur qui lui permet de continuer.

Ma Ma est à découvrir le jeudi 7 avril à 20h40 sur La Trois.