Pendant trois jours, le couple royal est en Grèce pour sa première visite d’État depuis la pandémie

Le couple royal a débuté son périple en prenant part à une cérémonie commémorative, en souvenir de ceux qui sont morts pour la patrie grecque, organisée au pied du Monument du soldat inconnu, situé sur la place Syntagma à Athènes devant le Parlement grec. Des gerbes y ont été déposées.

Après la cérémonie, des rencontres étaient prévues avec la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le maire d'Athènes Kostas Bakoyannis.

En parallèle, la Reine devait se rendre, également lundi, au siège de l'organisation "The Smile of the child", l'une des plus grandes ONG grecques actives en matière de protection des enfants. "The Smile of the child" collabore étroitement avec Child Focus en Belgique.

La journée de lundi doit se clôturer par le traditionnel dîner d'État.

Le voyage, sur invitation de la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou, mènera la délégation belge à Athènes et ses environs. Le couple royal participera également à des activités académiques et économiques. Enfin, il s’intéressera à l’intégration des réfugiés et à la lutte contre la pauvreté infantile.

La dernière visite d’État belge avait eu lieu au Luxembourg en octobre 2019. Il s’agit à présent de la deuxième visite officielle de la Belgique en Grèce, la première remontant à 2001. Notre pays avait, lui, accueilli une délégation grecque en 1981 puis 2005.