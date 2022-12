Pendant les congés d'hiver, une programmation pour enfants au théâtre Le Vilar

Pendant les congés d'hiver pour occuper les petits, le théâtre Le Vilar à Louvain la Neuve propose une programmation spécialement dédiée aux enfants. Une initiative de la Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse (CTEJ) dans le cadre de Noël au Théâtre.

Le 4 janvier - La classe des mammouths

"Ce matin, les élèves n’en croient pas leurs yeux : la cour de récré est transformée en champ de fouilles, l’accès au bois est condamné par une palissade. On y a trouvé une défense de mammouth ! Que va provoquer ce remue-ménage dans la vie de l’école ? Comment cette découverte va-t-elle influencer les filles et les garçons qui se plongent au cœur de la Préhistoire, au temps des chasseurs-cueilleurs ? " Ce spectacle mis en scène par Marie-Odile Dupuis et Jérôme Poncin aborde le thème de l’identité et de l’égalité filles-garçons à l’école et dans notre société.

Le 7 janvier - Ballon bandit

"Quelques vinyles de David Bowie et un ballon d’hélium jaune suffisent pour transformer la solitude en une expérience poéticopop-rock rafraichissante Tom est seul, mais tout à coup Ballon apparait. Par la danse, la musique, le jeu et l’imaginaire, Tom voyage et poétise. Il personnifie peu à peu Ballon. Ce bandit espiègle n’en fait qu’à sa tête : Ballon arrive, repart, revient. Ensemble, ils inventent des danses nouvelles, des liens improbables et forts, des sensations vibrantes." Ce spectacle mis en scène par Didier Poiteaux mêle théâtre et danse, et transporte les enfants dans un univers ludique et poétique.

Le 8 janvier - Un petit air de Chelm

"À Chelm, une petite bourgade polonaise, rien ne se passe comme ailleurs. Dans la ville de Chelm, on n’y va pas par l’autoroute. On prend un chemin de traverse pour admirer les choses et les voir autrement." Ce spectacle mis en scène par Manon Dumonceaux se présente comme introduction philosophique à l’absurde pour les plus petits.