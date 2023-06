Pendant l’été, redécouvrez les films de Werner Herzog, des œuvres d’une beauté rare, prenantes et réalistes

Et enfin, un peu de douceur avec une comédie française à revoir avec bonheur, sur Auvio.

Vous connaissez l’expression, "Le bonheur des uns"… C’est bien connu, ce bonheur fait le malheur des autres. Prenez Léa. Elle est vendeuse dans un magasin de vêtements. Elle est douce, gentille, honnête, bienveillante, attentionnée, à l’écoute, parfois un poil effacée, indécise. Elle est mariée à Marc. Et ce couple est quasi indissociable de celui formé par Karine, la meilleure amie de Léa, et son mari, Francis ! Un soir, alors qu’ils mangent à 4, Léa annonce à son entourage qu’elle a écrit un livre… Les proches de Léa n’en reviennent pas et ils se disent : bah si elle peut y arriver nous aussi. Sauf que ça ne va pas marcher pour les autres mais que ça va cartonner pour Léa. Et là, ce sont les jalousies des uns et des autres qui vont pointer leur bout du nez…

Les intentions de Daniel Cohen, le réalisateur de cette comédie, sont simples : nous faire réfléchir sur le bonheur, le succès, les amis, le couple (car les 2 couples vont se remettre en question face au succès de Léa)… et puis surtout, ce film tente de confirmer ou d’infirmer l’adage : alors, oui ou non, est-ce que le bonheur des uns fait le malheur des autres ! ? Le tout avec de beaux sentiments pour cette comédie élégante et légère. Une comédie surtout portée par un fameux casting : Bérénice Béjo, parfaite en douce et tendre Léa, Vincent Cassel en beauf limité, Florence Foresti, la meilleure amie jalouse et égocentrique, et François Damiens parfait en sculpteur sans talent !

A voir et revoir sur Auvio.