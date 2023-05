Pendant ce week-end de vacances, la fête des plantes à Aywiers fera la part belle aux enfants

La fête des plantes, c'est le rendez-vous des amateurs de jardins en Brabant wallon. Depuis 1992, elle se déroule sur le site de l'ancienne abbaye d'Aywiers, une abbaye fondée au début du 13è siècle par des moniales cisterciennes. Le cadre contribue au succès de cette manifestation, le parc fait 8 hectares et 180 exposants - pépiniéristes, paysagistes, artisans , créateurs de mobilier de jardin - y exposent leurs plus beaux spécimens. Ils prodiguent aussi des conseils, voire des ateliers ou des formations au public , généralement nombreux, qui parcourt les allées. Tout cela compose donc le programme habituel mais cette année, on note une petite nouveauté : en raison du calendrier scolaire, une attention particulière a été portée aux enfants. Un jardin, cela permet de se défouler, de jouer au foot, de grimper sur une balançoire, mais pas seulement précise Patricia Limauge, l'une des organisatrices:

" Nous aurons beaucoup d'ateliers pour les enfants : grimper dans les arbres, soigner les animaux, observer des insectes, une ruche, comprendre le cycle de vie d'une plante, ces ateliers en lien avec la nature seront donnés par différentes associations. La nature, c'est un très bel observatoire du vivant et nous aurons donc des personnes qui peuvent accompagner les enfants dans cette découverte. A une époque où tout le monde court, explorer un jardin , c'est aussi une belle manière de sortir de l'agitation et de se retrouver face à soi-même. "

La fête des plantes se déroulera sur 3 jours, de vendredi à dimanche, de 10 heures à 18 heures.