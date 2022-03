Penalty non accordé au Beerschot lors du derby : le département arbitrage reconnaît une erreur

Le Beerschot aurait dû obtenir un penalty lors du derby qui l’opposait à l’Antwerp dimanche. C’est ce qu’a déclaré après analyse le département arbitrage de l’Union Belge de football ce lundi.

La phase en question concerne un accrochage dans le rectangle à la 20e minute de jeu entre le milieu offensif du Beerschot Ilias Sebaoui et le gardien de but Jean Butez. "En sortant de son but, le gardien a accroché le pied du joueur du Beerschot avec son genou droit. L’arbitre (Mr. Verboomen) a laissé jouer et le VAR n’est donc pas intervenu ", écrit le département arbitrage.

Celui-ci s’attendait à une intervention du VAR et à l’accord d’un penalty en faveur des 'Ratten' car "ce contact a déséquilibré le joueur du Beerschot et a eu un impact sur la poursuite de l’action", peut-on encore lire dans le communiqué.

Au moment de la faute, les score était de 0-0 entre les deux équipes. Le Beerschot a fini par s'incliner 2-1 et reste dernier de Pro League avec 16 points en 30 matches.