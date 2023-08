Penalty et carton rouge : la phase qui fait débat lors de Charleroi – Standard

Dimanche soir, à l’occasion de la 3e journée de Pro League, Charleroi et le Standard se sont quittés dos à dos (1-1) au terme d’un match marqué par une phase de jeu qui fait beaucoup parler.

85e minute. Solides derrière et peu inquiétés par des Zèbres en panne d’idées offensives, les Rouches étaient sur la bonne voie pour décrocher leur première victoire de la saison. Mais une intervention du VAR suite à un tirage de maillot du jeune Nathan Ngoy a fait basculer la rencontre.

Alors qu’il n’avait au départ rien sifflé, l’arbitre de la rencontre Lawrence Visser a, après le visionnage des images, accordé un penalty à Charleroi et expulsé le défenseur liégeois. Une double peine plutôt sévère. Si le tirage de maillot est clair et net de la part de Ngoy sur Oday Dabbagh, beaucoup de suiveurs, en particulier du Standard, se sont plaints sur les réseaux sociaux. En effet, sur les images, on peut apercevoir une légère poussée de l’attaquant palestinien sur Ngoy, quelques millièmes de secondes avant le tirage de maillot. Suffisant pour siffler une faute ? Difficile à dire.

Dans la foulée, le capitaine carolo Marco Ilaimaharitra a converti le penalty avant de se faire exclure à son tour quelques minutes plus tard.