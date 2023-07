Pello Bilbao remporte le sprint des échappés à Issoire après une 10e étape disputée à toute allure

L'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) a remporté la 10e étape du Tour de France disputée ce mardi entre Vulcania et Issoire sur la distance de 167.2 kilomètres.

Le grimpeur espagnol a devancé au sprint ses compagnons d'échappée, dont l'Allemand Georg Zimmermann (Intermarché - Circus - Wanty), deuxième, et l'Australien Ben O'Connor (AG2R Citroën), troisième.

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a conservé ses 17 secondes d'avance sur son rival Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) en tête du classement général.

Cette étape présentée comme "de transition" a été animée par quelques-uns des cadors du peloton, dont le maillot jaune Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), le maillot blanc Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma), le Français Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) ou encore le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

Après de multiples attaques des uns et des autres, le Letton Krists Neilands (Israel - Premier Tech), impressionnant dans les ascensions, est parti seul à 32 kilomètres de l'arrivée avant de se faire rejoindre à un peu plus de trois kilomètres du but.

Pello Bilbao, 33 ans, en profite pour remonter à la cinquième place du classement général. Il s'agit de sa 16e victoire chez les professionnels. Cela faisait 5 ans qu'un coureur espagnol ne s'était plus imposé sur les routes du Tour !