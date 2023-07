Pello Bilbao dédie sa victoire à son coéquipier décédé : "Cette victoire est pour Gino"

À l’arrivée de la 10e étape du Tour de France, Pello Bilbao, vainqueur de l’étape, s’est montré particulièrement ému. Un mois après avoir perdu son coéquipier Gino Mäder, tragiquement décédé sur le Tour de Suisse, Bilbao lui a dédié sa victoire. "Dans les 200 derniers mètres, j’ai tout donné et je ne pensais à rien", raconte l’Espagnol. "Ensuite j’ai franchi la ligne et j’ai pu évacuer toute la colère que j’avais en moi. Et je me suis souvenu de la raison de cette victoire, c’est pour Gino !"