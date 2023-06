"Peleliu, Guernica of paradise" : un manga historique sur la guerre du Pacifique

Si ce minuscule territoire de 13 km2 se transformera en cendre, c’est à cause de son aérodrome. Pour MacArthur, cet atoll en plein Pacifique est une place stratégique qu’il faut impérativement et rapidement conquérir. L’invasion prévue en quatre jours durera finalement plus de deux mois. Une bataille des plus controversées en raison de sa position stratégique douteuse au vu de la victoire américaine dans la bataille du Pacifique et du nombre de morts qui seront dénombré sur l’île. Plus de 9000 soldats américains seront tués tandis que plus de 10.000 soldats japonais trouveront la mort. Seuls 202 soldats du pays du soleil levant seront faits prisonniers.

Takeda Kazuyoshi nous livre un récit historique puissant sur un évènement méconnu et ce même des Japonais. C’est lors de la visite impériale de l’île en 2015 que l’auteur a pris connaissance de cette terrible bataille à laquelle son grand-père avait pris part. Le dessinateur débute alors ses recherches sur l’évènement tragique, il se rendra à plusieurs reprises sur l’île afin de multiplier les témoignages et de réaliser un dessin des plus réalistes possibles. Il travaillera entre autres avec M. Masao Hiratsuka membre du Groupe de Recherches sur la Guerre du Pacifique. Au-delà de proposer un récit historique captivant, Takeda Kazuyoshi nous propose un point de vue japonais de la bataille. Vision rarement proposée dans les récits de la seconde guerre mondiale. Ne vous laissez pas leurrer par son dessin enfantin, voir "mignon", Takeda Kazuyoshi sait pertinemment où il souhaite emmener son lecteur. Son trait naïf est une bouffée d’air frais dans un récit rapide et intense qui n’hésite pas à aborder les horreurs de la guerre et les tragédies de Peleliu. Car le dessinateur nous livre avec ce manga un témoignage d’une rare violence tout en parvenant à le rendre supportable aux lecteurs.

Une œuvre captivante, puissante et forte en émotion disponible aux éditions Vega-Dupuis.