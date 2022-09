Pelé Mboyo, ex-Diable Rouge, évolue désormais à Visé, en Nationale 1 : "C’est mon choix et je l’assume"

Sans club, depuis la rupture de son contrat avec la Gantoise, en février dernier, Pelé Mboyo a trouvé un nouveau port d’attache puisqu’il vient de signer à l’URSL Visé. Après 7 mois sans jouer, celui qui a porté les maillots de Charleroi, Courtrai, Genk, Saint-Trond et donc la Gantoise va donc tenter de rebondir en Nationale 1. A 35 ans, l’ex-Diable Rouge, s’apprête à relever un nouveau challenge. Objectif avoué : rejoindre la D1B avec l’équipe de la Basse-Meuse tout en décrochant son diplôme d’entraîneur. Cela méritait bien une rencontre avec un joueur à la carrière aussi déroutante que ses actions balle au pied sur le terrain.

Pelé, comment se fait-il qu’un joueur comme vous se retrouve à Visé, en Nationale 1 ?

" La vie vous réserve parfois des surprises. Je sais que ça peut paraître surprenant. J’ai accompli toute ma carrière en D1A mais vous savez il y a des circonstances (il n'en dira pas plus sur les raisons qui ont poussé les dirigeants gantois à résilier son contrat suite à l'affaire des matches truqués.) et puis il y a aussi l’âge. Je viens d’avoir 35 ans. Mais surtout, le projet du club de Visé correspondait vraiment à mes attentes. Je suis en train de suivre des cours UEFA A pour devenir entraîneur. Et ici à Visé, j’ai la possibilité de mettre cela en pratique avec les espoirs et d’intégrer en partie le staff. Et puis, le club est ambitieux et entend jouer un rôle en Nationale 1, ce qui me convient parfaitement ".

Le projet sportif de Visé vous a donc séduit ?

" Exactement. Le club ambitionne la montée en D1B. C’est un beau défi, auquel j’adhère totalement. Il y a du potentiel ici avec des joueurs de qualité dans toutes les lignes. Le club est professionnel même s’il évolue en Nationale 1. On y retrouve pas mal d’anciens joueurs que j’ai côtoyés en Proleague comme Jonathan Legear, Karim Essikal ou Faycal Rherras. J’apprécie beaucoup l’entraîneur, Bernard Smeets, que j’ai connu au Cercle de Bruges avec José Riga. Et enfin, le président, Guy Thiry, est quelqu’un de correct et qui a de grandes ambitions. Je pense que nous pouvons briguer la montée, d’autant que cette année, trois équipes seront promues en D1B. Visé aura donc une belle carte à jouer, j’en suis convaincu. C’est un challenge pour moi et pour le club qui s’est donné les moyens de ses ambitions. Et puis, comme je l’ai dit, je songe aussi déjà un peu à mon après-carrière et le fait d’intégrer partiellement le staff visétois est une très bonne chose ".

Je peux aider Visé à monter retrouver la D1B

Vous avez été bien accueilli à Visé ?

" Tout à fait. Les gens sont très chaleureux ici. Je connaissais déjà Jonathan Legear et le coach comme je l’ai dit. Cela facilite les choses. En tout cas, je suis très agréablement surpris et les premières impressions sont très positives. Je me sens déjà bien ici même si ça change évidemment très fort de ce que j’ai connu en D1A mais je ne suis pas difficile et personne ne m’a obligé à signer à Visé. Si je l’ai fait, c’est en connaissance de cause et je le répète, je suis très content de pouvoir jouer ici ".

Qu’est-ce que vous pouvez apporter à cette équipe de Visé ?

" Je pense que je peux apporter mon expérience. J’ai quand même évolué dans pas mal de clubs professionnels. Mais aussi mon esprit de compétiteur. J’ai toujours envie de gagner, de me battre et d’en vouloir toujours plus. Enfin, il y a les buts. Je vais essayer d’en marquer le plus possible, ça fait partie de mon job et c’est ce que j’ai toujours fait, partout où je suis passé ".

Vous avez signé à Visé il y a quelques jours, vous êtes déjà prêt à jouer ?

"Non, pas tout de suite. Je suis encore un peu à court de rythme même si je me suis entrainé avec un préparateur physique ces derniers mois. Je me sens bien physiquement mais pas encore suffisamment pour pouvoir disputer un match. Cela dit, je sens que je progresse de jour en jour. J'espère être prêt le plus vite possible pour aider l'équipe. Si tout va bien, je devrais être opérationnel dans une dizaine de jours".

Avec votre carte de visite, vous serez forcément l’homme à suivre en Nationale 1. Vous aurez certainement droit à un traitement de faveur de la part des défenseurs adverses ?

" Oui, bien sûr mais vous savez, je suis habitué à ça. J’ai quand même joué dans des clubs du top en Belgique et j’étais aussi attendu au tournant. Cela ne me pose aucun problème. C’est un nouveau challenge mais je n’ai pas peur des challenges. Je fais faire le maximum pour relever ce challenge et tant mieux s’il y a un peu de pression. J’aime bien la pression et je la vis plutôt bien ".

Cela dit, c’est quand même un sacré pas en carrière de vous retrouver en Nationale 1 ?

" A priori, oui vu que je joue désormais dans une série qui s’apparente à la 3e division mais je reste ambitieux. Vous savez, il faut parfois effectuer un pas en arrière pour ensuite rebondir et repartir de l’avant. Personnellement, je n’ai aucun problème avec ça. C’est mon choix et je l’assume. Maintenant, c’est à moi à le prouver sur le terrain, en démontrant que je mérite bien d’évoluer plus haut, et d’essayer de monter en D1B avec Visé. Une série qui conviendrait mieux à mon profil et à mes attentes mais c’est avec mon nouveau club que je souhaite y arriver ".

J'aurais pu faire mieux mais je n'éprouve aucun regret

En jetant un œil dans le rétro, vous n’avez pas de regrets en vous disant qu’avec votre talent, vous auriez pu avoir une plus belle carrière ?

" Non, je n’ai aucun regret. C’est facile de dire On aurait pu… Mais avec des si on refait le monde. Personnellement, je ne regrette rien. Je pense avoir eu une très belle carrière même si elle n’est pas terminée. On l'a oublié mais j'ai aussi eu la chance d'être Diable Rouge même si je n'ai joué que deux matches pour la Belgique. J’ai aussi porté le maillot du Congo. Ce qui est une chose plutôt rare puisque j’ai joué pour deux équipes nationales. J’ai évolué dans des tops clubs en Belgique et j’ai même été un moment le plus gros transfert entre clubs belges. En Belgique, on me connaît et j’en suis fier. Maintenant, c’est vrai que j’aurais pu encore faire mieux mais on n’est pas toujours maître de son destin. Je n’éprouve donc aucun regret et je le répète, ma carrière n’est pas encore finie. Tout est possible et je ne me fixe jamais de limites. Même à 35 ans, je peux encore vivre de très belles choses ".