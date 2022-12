Pelé, Malherbe, Rebellin, Verschueren, Harris, Raiola : ils nous ont quittés en 2022

Le football a perdu sa première légende, son roi. Le 29 décembre c'est tout un pays et tout un sport qui a pleuré le décès de son idole : Pelé. Edson Arantès do Nascimento, le seul triple champion du monde, le premier Dieu du ballon rond, meneur de jeu d'exception mais avant tout buteur hors pair avec 1281 buts inscrits. Adulé des foules, encensé par les médias, unanimement reconnu par ses pairs, Pelé restera à tout jamais dans la légende du football. Plus d'informations dans notre page spéciale.

Mi-septembre, le Sporting d’Anderlecht pleurait la perte de Michel Verschueren, cheville ouvrière du club pendant 23 ans entre 1980 et 2003 au poste de manager. Décédé à 91 ans, il était surnommé ‘Mister Michel’. Personnage éminemment singulier à la répartie cinglante, il a incarné la réussite sportive du club bruxellois pendant trois décennies. Sous son égide, le Parc Astrid a pu célébrer onze titres de champion de Belgique.

En avril, c’est une personnalité liégeoise qui s’en est allée : l'ancien Diable Rouge Henri Depireux, à 78 ans. Elégant milieu de terrain, il a commencé sa carrière au FC Liège en 1963, et a ensuite joué au Standard (où il a été champion en 1969, 1970 et 1971), au Racing White, au RWDM, au FC Liège, à Bas-Oha et au FC Tilleur. Il compte deux caps en équipe nationale. Dès 1976, il a aussi eu un long parcours en tant qu’entraineur.

Roger Lambrecht est lui décédé, à 90 ans, durant le mois de février. Il fut le président du Sporting Lokeren pendant 25 ans. Le magnat du pneu était entré en fonction en 1994. Les principaux faits d’armes sous son 'règne' ont été les victoires en Coupe de Belgique en 2012 et en 2014.

Un mois plus tard, Miguel Van Damme, le gardien du Cercle de Bruges, est décédé des suites d'une leucémie à l'âge de 28 ans. Il luttait contre la maladie depuis 2016. Il avait été déclaré guéri en 2019 avant de connaître plusieurs rechutes. Le portier aura disputé 44 matches professionnels.