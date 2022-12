Pelé a rejoint Maradona au ciel : "Pelé c’est le roi, Pelé c’est le foot et le foot c’est Pelé"

"Comparer Pelé à Maradona c’est un peu comparer la samba au tango. Chacun appartient à deux nations qui sont peut-être les deux nations dont la rivalité est la plus grande au niveau des équipes nationales. C’est très difficile de donner un avis objectif. La différence entre les deux pour moi c’est qu’il y en a un, Maradona, que j’ai eu le bonheur de commenter à plusieurs reprises, notamment lors de la CDM 94 aux USA, et le deuxième, Pelé, c’est le gars qui m’a donné envie de jouer au football. J’ai eu l’énorme chance de le rencontrer personnellement, ce qui reste sans doute le plus grand souvenir de ma carrière. Les images restent quand même floues car je n’étais pas né au début de sa carrière et j’étais petit à la fin de celle-ci. Il y a une notion de mystère autour des gens que l’on n’a jamais vu sur un terrain de football en vrai de vrai", a confié Rodrigo Beenkens.

"Les comparer, quels sont les critères ?", a poursuivi notre journaliste. Ce sont deux gars qui ne jouaient pas à la même époque, qui ne jouaient pas à la même position. Certes ils avaient le même numéro mais il ne faut pas oublier que Pelé est vraiment un attaquant tandis que Maradona était un milieu offensif, c’était un créateur, un créatif, il pouvait commencer ses actions beaucoup plus loin du but. Si on regarde les chiffres, c’est évident que Pelé a marqué plus de buts et qu’il a plus de titres mais les comparer c’est excessivement difficile…"

Avant de trancher : "L’homme Pelé m’attire plus. Il y a des éléments tout à fait subjectifs : je me débrouille très bien en espagnol mais je parle parfaitement le portugais, puis il y a aussi des images… Pelé, c’est la télé, mais c’était la télé en noir et blanc. Maradona, il faisait des choses formidables sur le terrain mais c’est aussi la télé en couleurs. C’est l’enfant et le commentateur, c’est deux manières très différentes pour moi de voir les choses. C’est vrai que mon cœur me dira toujours Pelé, toujours. Maintenant j’ai vu faire des choses par Maradona, et même si l’histoire retiendra sans doute que son but le plus célèbre n’était pas valable, le plus beau but c’est quand même celui qui l’a mis contre l’Angleterre. Il ne faut pas oublier que Maradona a battu à lui tout seul la Belgique au Mexique en 1986. Si Maradona change de côté, le résultat ce n’est pas 2-0 c’est 0-2. Il pouvait faire, et il le fait souvent, la différence tout seul. Là où Pelé a toujours été entouré".