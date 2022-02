Pékin s’apprête à recevoir les JO pour deuxième fois

En Belgique, il est vrai que les JO d’hiver, contrairement aux JO d’été, sont beaucoup moins populaires que dans certains pays.

Ce manque de popularité ajouté à d’autres facteurs pourrait susciter des questionnements quant à la rentabilité de cet évènement et la nécessité de l’organiser. En effet, en pensant à l’impact écologique de la neige artificielle, au coût élevée de la compétition ; sans compter les restrictions liées au Covid qui ne permettront pas d’avoir un public, ni aux sportifs de faire des tours de la ville ou même juste de pouvoir échanger, discuter ou manger ensemble par crainte des contaminations… Et que même l’itinéraire de la flamme olympique est tenu secret pour éviter les attroupements, on pourrait le comprendre.

C’est une question qui fait débat mais il faut, avant tout, penser aux athlètes, qui malgré toutes ces contraintes sont prêts à se battre pour la beauté du sport.