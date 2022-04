Pékin lance des manœuvres militaires en réaction à la visite de sénateurs américains à Taïwan

La Chine effectue ce vendredi des manœuvres militaires dans les environs de Taïwan, île située à l'est du pays. Ces manœuvres, annoncées par l'armée et relayées par la télévision étatique chinoise, ont lieu en réaction à la visite sur place d'une délégation du Congrès américain, ce que Pékin voit comme une provocation.

Les exercices militaires ont lieu dans les airs et en mer, autour de Taïwan. L'île a son propre gouvernement, démocratique, et se considère comme autonome. Mais la Chine la voit comme une province sécessionniste et fait pression à l'international pour que les puissances mondiales ne reconnaissent pas "Taipei" comme interlocuteur valable.

Seule une poignée de pays à travers le monde reconnaissent Taïwan comme un Etat indépendant. Les Etats-Unis n'en font pas partie, mais maintiennent une position ambigüe, continuant de fournir des armes à Taïwan et de soutenir l'île, même sans relations diplomatiques officielles. Une délégation américaine comprenant cinq sénateurs est arrivée jeudi sur l'île, en visite surprise.

Un "chemin dangereux"

Le sénateur Lindsey Graham, qui en fait partie, a souligné vendredi lors d'une rencontre avec la présidente Tsai Ing-wen que les Etats-Unis continueront de soutenir Taïwan, officiellement "république de Chine", contre les provocations chinoises.

Son message: abandonner Taïwan serait une manière de laisser tomber les valeurs de démocratie, liberté et libre-échange. Le sénateur a parallèlement critiqué Pékin pour son soutien politique au président russe Vladimir Poutine, dans la guerre en Ukraine. Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a réagi en estimant que Washington a choisi "un chemin dangereux" en effectuant cette visite.