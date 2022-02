Pékin Express : une nuit marquée par la neige, de l’or pour la Suisse, suprématie russe en ski de fond

La Slovaque Petra Vlhova , sacrée championne olympique de slalom mercredi, ne prendra pas le départ de la descente et du combiné des Jeux olympiques de Pékin à cause d’une blessure à la cheville gauche.

La skieuse de 26 ans, a décroché mercredi le premier titre olympique de l’histoire de la Slovaquie en ski alpin à l’issue d’une course à suspense sur le slalom. Mais, touchée à la cheville gauche, la Slovaque préfère récupérer et "préparer le reste de la saison". Vlhova est vice-championne du monde en titre de combiné et faisait partie des favorites pour la course de jeudi.