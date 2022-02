Pékin Express : "The Rock" fait ses premières victimes, l'or après le cancer, Kamila Valieva puissance 4

Le Canadien Max Parrot s'est lui paré d'or en snowboard slopestyle à Zhangjiakou grâce à un run quasi parfait en finale.

Quelques mois après avoir remporté la médaille d'argent à Pyeongchang il y a quatre ans, Max Parrot avait appris qu'il souffrait d'un cancer du système lymphatique. Malgré d'éprouvantes séances de chimiothérapie, il a toujours été persuadé qu'il reprendrait le cours de sa carrière, ce qu'il a fait après une parenthèse de six mois pour se soigner.

"Il y a tout juste trois ans, j'étais allongé dans un lit d'hôpital sans aucune énergie, aucun muscle, aucun cardio" s'est souvenu le Canadien qui évoque "le moment le plus difficile de (s)a vie. Me retrouver ici trois ans plus tard aux Jeux olympiques à nouveau, à vivre ma passion, à réaliser la meilleure course que j'ai jamais faite et à gagner l'or. C'est fou."

"Abandonner n'a jamais été une option", a repris Max Parrot qui participe à 27 ans à ses troisièmes JO. "Revenir pour participer à ces Jeux a même été une énorme source de motivation pour battre le cancer."