Biathlon : Une 3e médaille pour le Norvégien Johannes Boe

Johannes Boe a remporté le relais masculin avec ses compatriotes Sturla Laegreid, Tarjei Boe et Vetle Christiansen. Boe, déjà sacré en relais mixte et en sprint, totalise depuis le coup d'envoi de la quinzaine pékinoise quatre médailles, puisqu'en plus de ses trois médailles d'or, il a également terminé 3e de l'individuel.