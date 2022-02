Pékin Express : Stop pour Evy Poppe, encore pour Kamila Valieva et enfin pour Papadakis et Cizeron

Kaillie Humphries a sans doute séduit les plus patriotes des citoyens américains en remportant le premier titre olympique de l’histoire en monobob. L’histoire de Kaillie Humphries est, en effet, peu banale. Né au Canada l’athlète de 36 ans a un nom déjà bien connu dans le monde du bobsleigh. Et pour cause, elle a déjà glané deux titres olympiques et une médaille de bronze en bob à deux mais à l’époque elle concourrait sous bannière canadienne. En décembre dernier la championne a demandé et obtenu la nationalité américaine de son mari Travis Ambruster, lui-même ancien international de bobsleigh, à la suite d’accusations de harcèlement moral à l’égard d’un entraîneur de l’équipe canadienne.

Cette nuit Humprhies est devenue la première femme à remporter des médailles olympiques en bobsleigh pour deux nations différentes. Entre son pays d’origine et son pays d’adoption son cœur ne balance plus et Kaillie Humphries entend rapidement le prouver par un acte fort. "Je vais certainement me faire tatouer le drapeau des États-Unis et très certainement un dragon aussi" un hommage à son nouveau pays et à la piste des Jeux de Pékin surnommée "le dragon des neiges".

La performance de Kaillie Humphries est d’autant plus remarquable que jusqu’ici les Allemands avaient remporté les six épreuves précédentes sur la piste de Yanqing, avec quatre victoires en luge et deux en skeleton.