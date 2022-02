Pékin Express : record olympique en patinage de vitesse, les USA brillent en hockey, scandale sexuel en snowboard

Ce titre pour Jacobellis et Baumgartner intervient alors que l'ancienne snowboardeuse Callan Chythlook-Sifsof a accusé l'actuel entraîneur de l'équipe américaine Peter Foley de harcèlement sexuel et de comportement inapproprié, dans des messages publiés sur Instagram vendredi.

La snowboardeuse née en Alaska et qui fêtera ses 33 ans dans deux jours, a aussi mis en cause un snowboardeur présent en Chine, Hagen Kearney, qu'elle accuse d'avoir utilisé une expression raciste à son encontre et de s'être livré à des actes de harcèlement. "Je ne peux plus regarder les Jeux olympiques sans le dire publiquement", a affirmé l’Américaine sur le réseau social.

Joint par l’AFP, le Comité olympique américain n’a pas répondu aux sollicitations. "Nous prenons ces accusations très au sérieux et enquêtons actuellement", a de son côté précisé la Fédération américaine de ski et de snowboard à plusieurs médias américains.

Peter Foley entraîne l’équipe américaine de snowboard depuis 1994.