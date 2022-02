Pékin Express: pas de miracle pour Marchant, les USA dehors en hockey sur glace mais champions du ski acrobatique

Au départ de la première descente du slalom, difficile de dégager un favori. Sur 6 épreuves de Coupe du Monde disputées cette année, 6 vainqueurs différents. Ca va jouer serré... Confirmation dans la première manche, les douze premiers sont réunis en 87 centièmes de seconde. La victoire reviendra à celui qui parviendra à tout lâcher dans la deuxième manche et à ce petit jeu c'est le Français Clément Noël qui a été le plus fort. L'Autrichien Johannes Strolz et le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag complètent le podium. A 24 ans, le Français s'offre un premier sacre olympique et succède à Antoine Dénériaz, dernier Tricolore à décrocher l'or olympique en 2006.