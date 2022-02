Pekin Express : Pas de miracle côté belge, Eileen Gu, "la reine des neiges" casse Internet, Mayer indétrônable en Super G

Nouvelle nuit bien chargée du côté des Jeux Olympiques de Pékin ! Entre le record du monde de Nathan Chen en patinage artistique, la lourde chute et fracture ouverte de l’Américaine Nina O’Brien, la "légende" Mathias Mayer, Eileen Gu qui casse les réseaux sociaux chinois ou l’entrée en lice de plusieurs Belges, on a eu notre lot de surprises et de sensations fortes. Retour sur tout ce que vous auriez pu louper dans ce nouveau numéro de Pékin Express.