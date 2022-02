Pékin express, la der' : l'ultime titre des JO pour la Finlande, le roi du bob est allemand, les Britanniques en or en curling

L’Autriche s’est imposée sur le parallèle par équipes mixtes, dernière épreuve de ski alpin des Jeux Olympiques de Pékin dimanche, en dominant l’Allemagne en finale. Les Norvégiens, champions du monde de la spécialité ont pris la 3e place en dominant en petite finale les États-Unis de Mikaela Shiffrin, qui termine donc ses Jeux sans avoir remporté de médaille.

L’épreuve a opposé des équipes de quatre (deux femmes et deux hommes) dans un tableau à élimination directe, pour des matches composés de quatre duels sur deux parcours parallèles. Comme souvent en parallèle, l’un des parcours s’est montré beaucoup plus rapide que l’autre, confortant les critiques régulières portées à ce format dans le milieu du ski. À partir des quarts de finale, aucun skieur du parcours rouge n’a remporté une manche face au parcours bleu, sauf sortie de piste adverse. La plupart des matches se sont donc soldés par une égalité 2-2, les équipes étant départagées au temps de leurs deux meilleurs skieurs, il fallait surtout être le plus rapide possible sur le parcours bleu.

Avec une troisième médaille dont un deuxième titre, l’inattendu autrichien Johannes Strolz (champion du combiné, 2e du slalom) s’est imposé comme le skieur alpin le plus médaillé des Jeux.