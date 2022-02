Pékin Express : Gut-Behrami dans l’histoire, les larmes d’adieu de la légende Shaun White, Marchant forfait

Consécration, revanche, suspense et belle histoire, on ne s’est pas ennuyé cette nuit aux Jeux olympiques d’hiver. Retour sur tout ce que vous auriez pu louper dans ce nouveau numéro de Pékin Express.

Kim Meylemans pointe à la 11e place après les deux premiers runs de l’épreuve de skeleton dames des Jeux Olympiques de Pékin. Sur la piste du centre national des sports de glisse de Yanqing, la Belge avait pris la sixième place après un bon premier run avant de glisser à la onzième place au terme du deuxième run. Elle pointe à 93 centièmes de l’Australienne Jaclyn Narracott. "Vous ne pouvez pas être heureux avec une 11e place", a-t-elle confié. "Je pense que j’ai tout donné lors du départ, surtout avec ma blessure aux ischio-jambiers. J’ai commis trop d’erreurs dans le deuxième run. Ce n’était pas des erreurs majeures mais des petites choses qui m’ont empêché d’avoir de la vitesse."

Après une période de quarantaine à cause d’un test positif au coronavirus, Meylemans doit maintenant composer avec une blessure aux ischio-jambiers dans sa quête de diplôme olympique (top 8). "Mes temps de départ étaient bons. Ma blessure me gêne un peu plus maintenant et il faudra voir comment je vais prester demain. Je dois mieux descendre et prendre plus de vitesse. C’est une chouette piste mais je suis déçue de mon deuxième passage. Je ne suis pas très heureuse mais je veux finir sur une bonne note."

Les deux derniers runs sont prévus samedi à 13h20 et 14h55 heure belge.