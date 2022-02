Pékin Express – du vent, du skiathlon et une première néo-zélandaise : ce qu’il ne fallait pas manquer de la 2e nuit des JO 2022

C’était le principal risque météorologique annoncé pendant la quinzaine olympique de ski alpin : le vent ! Il a contraint dimanche les organisateurs à repousser d’une journée la descente hommes, mettant les nerfs des concurrents à rude épreuve.

Les rois de la vitesse devaient se défier à partir de 11h00 locales (4h00 belges) sur "The Rock", ruban de neige artificielle déroulé dans un massif aride, rocailleux et régulièrement pelé par les rafales, à 75 km au nord-ouest de la capitale chinoise. Mais la décrue du vent espérée par les organisateurs n’a pas eu lieu : après avoir repoussé le départ à trois reprises, d’heure en heure, ils se sont résolus à jeter l’éponge pour des raisons de "sécurité et d’équité". Après une heure et demie de réflexion, la Fédération internationale de ski (FIS) a fixé la nouvelle tentative à lundi 12h00 (5h00 belges).