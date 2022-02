Pékin Express : Chen enchaîne, Strolz combine comme papa et Valieva relance le spectre du dopage russe

A 33 ans, la Norvégienne Therese Johaug s’offre une deuxième jeunesse à Pékin. Déjà couronnée lors du skiathlon samedi, la skieuse a empoché ce matin son deuxième titre individuel en remportant le 10 km classique dames de ski de fond devant les Finlandaises Kerttu Niskanen et Krista Parmakoski. Une sacrée performance pour cette skieuse déjà sacrée avec le relais norvégien du 4x5 km lors des Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Johaug avait ensuite été privée des Jeux de Pyeongchang en raison d’une suspension pour usage de stéroïde anabolisant. La fondeuse norvégienne tient aujourd’hui sa revanche et pourrait même entrer dans l’histoire en signant un quadruplé historique puisqu’elle sera la grande favorite du relais féminin (4x5 km) samedi, et sera en course une semaine plus tard sur la mass start (30 km en style libre).