Pékin espionne de longue date depuis Cuba selon un responsable américain

La Chine essaie depuis des années de développer ses opérations d'espionnage depuis Cuba, où elle a perfectionné ses capacités en 2019. C'est ce qu'a déclaré samedi un responsable de la Maison Blanche qui n'a pas souhaité être identifié.

Cette déclaration arrive après que plusieurs médias américains, à la suite du Wall Street Journal, ont évoqué ces derniers jours un accord entre La Havane et Pékin pour installer une "base d'espionnage" sur l'île, permettant de capter des données aux États-Unis.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, avait qualifié l'article du Wall Street Journal d'"inexact".

L'exécutif américain indique désormais que lorsque Joe Biden est arrivé au pouvoir en janvier 2021, ses services ont été informés "des efforts" de la Chine pour installer des bases "à travers le monde", en particulier à des fins d'espionnage, selon cette source.

Parmi ces "efforts" figurait "la présence de sites de collecte de renseignements de la Chine à Cuba", a indiqué le responsable, ajoutant que Pékin "a perfectionné ses sites de collecte de renseignements à Cuba en 2019". "Ceci est bien établi dans les dossiers du renseignement", a indiqué ce responsable.

Il a assuré que l'administration Biden avait "hérité" de cette situation et avait entrepris de répondre aux projets d'implantations de bases chinoises dans le monde "avec discrétion et précaution". Le gouvernement américain, affirme cette source, a "ralenti" les projets de la Chine en matière d'implantations à l'étranger mais "il y a encore des défis et nous restons préoccupés" en ce qui concerne la relation avec Cuba. "La Chine va continuer à essayer de renforcer sa présence à Cuba et nous allons continuer à travailler pour l'en empêcher", a-t-il indiqué.