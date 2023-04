Pékin déploie des navires de guerre près de Taïwan après la rencontre entre Tsai et McCarthy

Aux États-Unis, Mme Tsai, qui était en transit après une tournée en Amérique latine, a salué le "soutien indéfectible" des États-Unis à son île et assuré que les Taïwanais n’étaient ni "isolés" ni "seuls".

Seuls 13 États reconnaissent encore Taïwan dont le Belize et le Guatemala, pays d’Amérique latine que Mme Tsai a visités ces derniers jours pour cimenter la relation avec ses rares alliés officiels, après une première étape à New York.

Quelques heures après, la Chine a promis "des mesures déterminées et efficaces pour sauvegarder sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale". Le ministère chinois des Affaires étrangères a comparé la rencontre Tsai-McCarthy sur le sol américain à des "actes de collusion gravement erronés" entre les États-Unis et Taïwan, selon un communiqué publié jeudi matin.

Pékin a en outre exhorté Washington à "cesser de s’engager dans une voie erronée et dangereuse". Cette déclaration intervient alors que le président français Emmanuel Macron se trouve en visite d’Etat à Pékin où il doit rencontrer jeudi son homologue chinois Xi Jinping. Dans ce contexte tendu, M. McCarthy avait choisi de recevoir Mme Tsai en Californie, après avoir envisagé de se rendre à Taïwan.