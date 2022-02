Pékin 2022 : Une chute filmée de l’intérieur dans le spectaculaire snowboardcross

Le snowboardcross est l’une des disciplines les plus spectaculaires des sports d’hiver. Les finales messieurs des Jeux olympiques de Pékin n’ont pas fait mentir cette réputation. L’autrichien Alessandro Hämmerle a d’ailleurs dû batailler jusqu’à la ligne d’arrivée pour devancer le Canadien Eliot Grondin de 2 centièmes de secondes. La petite finale a, elle, offert encore plus de spectacle aux amateurs de glisse. Les téléspectateurs ont en effet pu vivre la course de l’intérieur grâce à une caméra fixée sur le casque du snowboardeur espagnol Lucas Eguibar. Des images immersives qui nous permettent de prendre conscience de la vitesse mais aussi des risques qu’encourent les athlètes. Bien malgré lui, Eguibar a été victime et témoin d’un accrochage avec l’italien Tommaso Leoni. Des images sensationnelles qui ne réjouiront pas les deux athlètes impliqués mais qui auront au moins permis d’offrir un petit bonus d’adrénaline aux téléspectateurs.