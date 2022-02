Pékin 2022, biathlon : Tom Lahaye-Goffart tourne la page et veut inspirer une nouvelle génération

La Belgique emmenée par Florent Claude, Thierry Langer, Tom Lahaye-Goffart et César Beauvais s’est classée 20e dès lors des qualifications du relais 4X7,5 kilomètres du biathlon. Un résultat que souhaite relativiser Tom Lahaye-Goffart qui signait à Pékin sa dernière course.

Tom, c’est un peu le scénario catastrophe. Se faire rattraper de la sorte et ne pas pouvoir finir la course.

" C’est sûr que se faire " lapper " c’est jamais le plus fun. Surtout pour César qui n’aura pas la chance de partir. J’ai pourtant tout mis pour essayer de rallier l’arrivée. Malheureusement j’ai mes limites physiques… Je suis dans mon dernier tour et je n’ai plus de jus alors que le Russe était dans son premier. Les Russes ont fait une course énorme. C’est le jeu. Les boucles font 2,5 kilomètres. On a vite fait de se faire rattraper. "

Il y a un fossé énorme entre les grosses nations (France, Russie) et les plus petites comme la vôtre…

" On peut le voir aussi sur la Coupe du Monde, plus les conditions sont extrêmes, plus l’écart entre les grosses nations et les autres est grand. La neige est lente et il y a du vent au tir. Et donc il y a des gros écarts de niveau. On est la Belgique et on ne peut pas faire de miracles. Les Russes, par exemple, savent tirer dans le vent… "

Il s’agissait de votre dernière course…

" Oui, c’est un truc que je redoutais. Je me demandais comment j’allais réagir à tout cela. Ça n’arrive qu’une fois dans une vie. Je suis content de mon tir debout car il s’y passe pas mal de choses dans la tête. Au tir couché, je n’étais pas assez présent. J’aurais bien aimé terminer en ski et faire une dernière ligne droite… "

Votre papa nous a confié qu’il était fier de vous. C’était une mission familiale ces JO ?

" Je savais que c’était ma dernière. Et donc je me suis remémoré tout le chemin parcouru depuis 10 ans. Il y a beaucoup de positif et du négatif dans tout cela. C’est bien de terminer aux JO. C’est quelque chose de grand… Mais je voulais faire de belles choses ici.

C’est un chapitre qui s’arrête. Je vais en ouvrir un autre où il fera un peu plus chaud. Le biathlon demande énormément de sacrifices. Je me réveille, je mange et je dors biathlon Je ne bois pas, je ne sors pas… Je fais les mêmes sacrifices que les plus forts. Mais j’ai un niveau physique qui est moindre. Et faire autant de sacrifices pour faire des Top 80, des Top 90 c’est compliqué. J’ai envie de revenir à une vie normale."

Cela n’en reste pas moins important de transmettre tout cela à une nouvelle génération…

" Exactement. Pour l’instant en Belgique, il y a 4 mecs qui font du biathlon sérieusement. Les 4 sont ici. Il y a des jeunes qui émergent. On a construit un stade de biathlon dans les Cantons de l’Est. C’est propre aux petits pays. Même si terminer 90e ce n’est pas "ouf" il faut qu’il y ait des précurseurs pour inspirer la nouvelle génération. Et augmenter le réservoir pour finalement trouver des biathlètes meilleurs. "