Peissant : une réserve naturelle largement endommagée par un agriculteur

Le 15 mars dernier, c’est un riverain qui a alerté le DNF – Département de la Nature et des Forêts – puis Natagora, signalant un engin de chantier qui opérait des travaux dans la roselière. Au total, sept fossés ont été creusés à travers les roseaux. Un petit labyrinthe de canaux qui débouchent sur un bassin, lui aussi creusé à l’aide de l’engin de chantier. Ce bassin est relié au ruisseau d’Estinnes qui longent la réserve naturelle. Pour ces travaux, les roseaux ont été écrasés et arrachés. La vase extraite pour former les fossés a été déposée de part et d’autre de ces balafres. "Je dirais qu’un bon dixième de la surface totale de la roselière est détruit, estime Robert Baise. C’est une catastrophe. Pour la flore, mais surtout pour la faune. Beaucoup d’oiseaux qui viennent nidifier ici sont sûrement déjà partis. Et beaucoup n’y viendront pas parce qu’ils n’y trouveront plus la sécurité qu’ils recherchent dans ce genre d’endroits. Les dégâts ne sont pas irrémédiables, mais il faudra des années pour retrouver une densité et une hauteur de roseaux pour que ces oiseaux reviennent". De plus, là où les roseaux ont disparu, il y a un risque d’assèchement du sol. Cela rendra plus difficile leur réapparition car ils ont besoin d’eau.