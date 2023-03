Peintre prolifique, après avoir été prédicateur dans le Borinage : il y a 170 ans naissait Vincent Van Gogh

"Les Tournesols", "La Nuit étoilée", "La Chambre à Arles"… Autant de chefs-d’œuvre qui viennent à l’esprit lorsqu’on évoque le nom de Vincent Van Gogh, un des peintres les plus connus de la fin du 19e siècle, qui aurait fêté ses 170 ans le 30 mars prochain.

Artiste mondialement connu, il est aussi une figure très populaire, chanté par Michel Sardou, Jean Ferrat ou encore Pierre Bachelet, comme le rappelait Françoise Baré, journaliste et responsable éditoriale du service culture de la RTBF, ce samedi dans le journal de 13 heures. C’était un personnage torturé, interprété au cinéma par Jacques Dutronc et Kirk Douglas, qui est venu lui-même dans le Borinage, où a vécu l’artiste entre 1878 et 1880, pour s’imprégner du rôle et le placer dans son contexte.