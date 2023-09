Peine de mort : l’Alabama veut exécuter un condamné à mort par inhalation forcée d’azote, une première qui suscite l'indignation

Aux Etats-Unis, un mode d’exécution des condamnés à mort fait débat depuis la publication d’une opinion dans le New York Times : il consiste à obliger le prisonnier à respirer de l’azote pur. Il ne peut plus dès lors inhaler d’oxygène et meurt d’hypoxie azotée. Cette méthode d’exécution est autorisée dans trois Etats des Etats-Unis : l’Oklahoma, le Mississipi et l’Alabama, selon le New York Post. Et c’est en Alabama qu’elle pourrait bientôt être utilisée pour la première fois, puisque le bureau du procureur de cet Etat a demandé de fixer une date d’exécution pour un détenu âgé de 58 ans, Kenneth Eugene Smith, qui a été condamné en 1988 pour un meurtre commis en 1988.

C’est suite à une pénurie des produits utilisés pour exécuter par injection létale que l’Alabama a autorisé en 2018 la méthode de l’inhalation forcée d’azote. L’année dernière, une tentative d’exécuter Kenneth Eugene Smith par injection létale avait raté en raison de problèmes liés à l’insertion d’une aiguille par intraveineuse.