Peine de mort : ces pays qui s’accrochent encore à la peine capitale

"En tout temps et en toutes circonstances, la Belgique et l’Union européenne s’opposent de manière ferme et absolue à la peine de mort. Elles estiment que la peine de mort porte gravement atteinte à la dignité humaine et constitue une violation grave des droits humains", indique le site du SPF Affaires étrangères.

Pour ces raisons, la Belgique a aboli la peine de mort en 1996 et l’abolition a également été inscrite dans la Constitution en 2005. De plus, l’abolition est absolue et s’applique à tous les crimes, perpétrés dans toutes les situations, y compris en temps de guerre.

Le pays a également ratifié plusieurs textes condamnant la peine capitale, tels que :