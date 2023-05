Peine de mort : 50% d’exécutions en plus en 2022, selon le rapport d’Amnesty International

L’Iran n’hésite pas à utiliser la peine de mort pour faire pression sur les pays, pour un chantage aux otages.

L’Iran utilise la peine de mort pour plusieurs raisons, détaille Philippe Hensmans. La première, c’est évidemment la répression de ce qu’on a connu. Il y a eu plus de 50.000 personnes arrêtées, suite aux manifestations et le gouvernement essaie de faire pression sur l’opinion publique en exécutant certaines personnes, certains leaders du mouvement.

Par ailleurs, l’Iran utilise, et on l’a vu avec le professeur Djalali et avec d’autres détenus, qui sont des otages dans la diplomatie des otages, l’Iran n’hésite pas à utiliser la peine de mort pour faire pression sur les pays, pour un chantage aux otages, on l’a vu avec Monsieur Djalali, on l’a vu avec d’autres otages.

Et enfin, c’est très très important parce que ça représente une partie importante des motivations données par les pays qui pratiquent la peine de mort, ce sont les exécutions liées aux stupéfiants. Là, on remarque que ça peut représenter 37% des exécutions au total. Évidemment, le problème auquel on est confronté avec les exécutions pour des raisons de trafic de stupéfiants, c’est que ça touche de manière disproportionnée les milieux les plus défavorisés en général.

Les exécutions ont par ailleurs triplé en Arabie saoudite. Plus de 80 exécutions y ont d’ailleurs été enregistrées en une seule journée. L’Égypte a également exécuté 24 personnes l’année dernière.